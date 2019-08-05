İmzayı attı 500 forma aldı

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Trabzonspor, Alexander Sörloth'u resmen kadrosuna katarak hücum bölgesini güçlendirdi. Cyristal Palace'tan kiralanan Norveçli forvetleyapıldı. 25 yaşındaki futbolcunungaranti ücret alacağı açıklandı. İmza töreninin ardından konuşan Sörloth, "Böyle bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Hep yukarı seviyelere, zirveye oynamak isteyen ve ofansif futbolu benimseyen bir takımın formasını giyeceğim. Maçları dört gözle bekliyorum" dedi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ise "Babası Bursa'da oynamış, kız kardeşi de Türkiye'de doğmuş." ifadelerini kullandı.