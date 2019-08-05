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İmzayı attı 500 forma aldı

Giriş Tarihi: 5.8.2019
İmzayı attı 500 forma aldı
Trabzonspor, Alexander Sörloth'u resmen kadrosuna katarak hücum bölgesini güçlendirdi. Cyristal Palace'tan kiralanan Norveçli forvetle 2+2 yıllık mukavele yapıldı. 25 yaşındaki futbolcunun sezon başına 1.5 milyon Euro garanti ücret alacağı açıklandı. İmza töreninin ardından konuşan Sörloth, "Böyle bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Hep yukarı seviyelere, zirveye oynamak isteyen ve ofansif futbolu benimseyen bir takımın formasını giyeceğim. Maçları dört gözle bekliyorum" dedi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ise "Sörloth bizden birisi. Babası Bursa'da oynamış, kız kardeşi de Türkiye'de doğmuş. Diğer oyuncularımız gibi o da forma satışına katıldı ve 500 adet aldı" ifadelerini kullandı.
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İmzayı attı 500 forma aldı
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