Beşiktaş kayıp

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, kamptaki son maçında dün İtalya Serie A ekibi Brescia ile karşılaştı. Sakatlıkları nedeniyle Burak Yılmaz, Atiba, Roco, Ljajic, Dorukhan, Medel ve Gökhan Gönül'den yoksun olarak sahaya çıkan Kartal, maça Karius, Lens, Vida, Necip, Caner, Oğuzhan, Muhayer, Erdem, Quaresma, Boyd ve Güven
11'i ile başladı. 29. dakikada Necip sakatlandı ve yerini Mirin'e bıraktı. Oyun kurmakta zorlanan Beşiktaş, 45+2'de Donnarumma'nın golüyle 1-0 geriye düştü. 53'te yine Donnarumma farkı ikiye çıkardı.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın değişiklikleri de çare olmayınca Kartal müsabakadan 2-0 mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlılar Avusturya kampının ilk maçında Eibar'a 2-0 kaybetmiş, ikinci müsabakada Apollon Larisas'la 0-0 berabere kalmış, üçüncü karşılaşmada ise Udinese'ye 2-0 mağlup olmuştu.
BEŞİKTAŞ YURDA DÖNDÜ
Kartal, 12 gün süren Avusturya kampını tamamladı ve Türkiye'ye döndü. Siyah-beyazlılar 2 gün izin yapacak ve hazırlıklarına 7 Ağustos Çarşamba saat 19.00'da yapacağı idman ile devam edecek. Beşiktaş, 17 Ağustos'taki ilk hafta karşılaşması olan Sivasspor maçı öncesi son hazırlık maçını 10 Ağustos 20.00'de Yunanistan ekibi Panathinaikos ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapacak