Beşiktaş kayıp

BUGÜN NELER OLDU

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, kamptaki son maçında dün İtalya Serie A ekibi Brescia ile karşılaştı. Sakatlıkları nedeniyle Burak Yılmaz, Atiba, Roco, Ljajic, Dorukhan, Medel ve Gökhan Gönül'den yoksun olarak sahaya çıkan Kartal, maça11'i ile başladı. 29. dakikada Necip sakatlandı ve yerini Mirin'e bıraktı. Oyun kurmakta zorlananTeknik direktör Abdullah Avcı'nın değişiklikleri de çare olmayınca Kartal müsabakadan 2-0 mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlılar Avusturya kampının ilk maçındaKartal, 12 gün süren Avusturya kampını tamamladı ve Türkiye'ye döndü. Siyah-beyazlılar 2 gün izin yapacak ve hazırlıklarına 7 Ağustos Çarşamba saat 19.00'da yapacağı idman ile devam edecek. Beşiktaş, 17 Ağustos'taki ilk hafta karşılaşması olan Sivasspor maçı öncesi son hazırlık maçını 10 Ağustos 20.00'de Yunanistan ekibi Panathinaikos ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapacak