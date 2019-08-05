Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Liverpool'dan kaleci transferi: Adrian

'dan kaleci transferi:

ekibi , son olarak West Ham United'da oynayan İspanyol kaleci 'ı transfer etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2019 18:27
Liverpool'dan kaleci transferi: Adrian

Liverpool Kulübü, Belçikalı Simon Mignolet'nin Club Brugge'e transferinin ardından Brezilyalı kaleci Alisson Becker'in yedeği olarak 32 yaşındaki Adrian'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Adrian San Miguel del Castillo ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

West Ham United'da 2013'ten itibaren forma giymeye başlayan Adrian, geçen sezon sonu sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrıldı.

Tecrübeli kaleci, West Ham United'daki 6 yıllık kariyerinde 150 maçta görev aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Liverpool'dan kaleci transferi: Adrian
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN