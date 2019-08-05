Muhammed Şengezer’in kefili Şenol Güneş

BUGÜN NELER OLDU

Beşıktaş'ta Loris Karius'u yedekleyecek ve rekabete girecek kaleci arayışları sürüyor. Genç file bekçisi Utku Yuvakuran'ın performansı yeterli görülmeyince takviyeye hazırlanan siyah-beyazlılar,Ancak Beşiktaş'ın ilk hedefi Bursaspor'un file bekçisi Muhammed Şengezer.Yönetim, Bursaspor'un 2 milyon Euro bonservis istediği Muhammed için rakamı aşağı çekmeye çalışıyor.