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Muhammed Şengezer’in kefili Şenol Güneş

Giriş Tarihi: 5.8.2019
Muhammed Şengezer’in kefili Şenol Güneş
Beşıktaş'ta Loris Karius'u yedekleyecek ve rekabete girecek kaleci arayışları sürüyor. Genç file bekçisi Utku Yuvakuran'ın performansı yeterli görülmeyince takviyeye hazırlanan siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi bittikten sonra henüz bir yere imza atmayan Ertaç Özbir ile her şartta anlaşma sağladı ve beklemeye aldı. Ancak Beşiktaş'ın ilk hedefi Bursaspor'un file bekçisi Muhammed Şengezer. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Beşiktaş'tan ayrılmadan önce yönetime 22 yaşındaki eldiveni önerdiği kaydedildi. Yönetim, Bursaspor'un 2 milyon Euro bonservis istediği Muhammed için rakamı aşağı çekmeye çalışıyor.
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Muhammed Şengezer’in kefili Şenol Güneş
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