Radamel Falcao Galatasaray’ı işaret etti

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Galatasaray ile Valencia arasında gidip gelen Radamel Falcao, Monaco'nun Sampdoria ile oynadığı hazırlık maçının ardından transferi hakkında konuştu. Kolombiyalı forvet, Monaco'nun kendisi için yeni bir teklif sunmadığını belirtti. Transfer sürecinde sadece kendisini değil, ailesini de düşünmesi gerektiğini vurgulayan 33 yaşındaki yıldız,dedi. 5.5Bir profesyonel gibi davranacağını ancak bu sürecin çabuk bir şekilde çözülmesini istediğini belirten Falcao, "ifadelerini kullandı. Galatasaray oyuncuya yıllık 5.5 milyon Euro garanti ücretin yanı sıra maç başı ve bonuslarla 7 milyon Euro'yu bulan 3 yıllık sözleşme teklif etti.