Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Radamel Falcao Galatasaray’ı işaret etti

’ı işaret etti

Transferiyle ilgili ilk kez konuşan sözleriyle adeta 'ı işaret etti: "Bir profesyonel gibi davranacağım ancak bu durum en hızlı şekilde çözüme kavuşmalı. Sözleşmemin bitmesine 1 yıl kaldı. Ailemi de düşünmeliyim. Kariyerim için önemli teklifler aldım"

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2019
Radamel Falcao Galatasaray’ı işaret etti
Galatasaray ile Valencia arasında gidip gelen Radamel Falcao, Monaco'nun Sampdoria ile oynadığı hazırlık maçının ardından transferi hakkında konuştu. Kolombiyalı forvet, Monaco'nun kendisi için yeni bir teklif sunmadığını belirtti. Transfer sürecinde sadece kendisini değil, ailesini de düşünmesi gerektiğini vurgulayan 33 yaşındaki yıldız, "Gelen teklifleri inceliyorum. Bunlar kariyerim için iyi fırsatlar. Teklifleri değerlendiriyorum" dedi. 5.5

MİLYON EURO'DAN 3 YILLIK İMZA
Bir profesyonel gibi davranacağını ancak bu sürecin çabuk bir şekilde çözülmesini istediğini belirten Falcao, "Başkan kalmamı istiyor ama dediğim gibi sözleşmemin bitmesine 1 yıl kaldı ve ailemi düşünmeliyim. Kariyerim için çok önemli teklifler aldım" ifadelerini kullandı. Galatasaray oyuncuya yıllık 5.5 milyon Euro garanti ücretin yanı sıra maç başı ve bonuslarla 7 milyon Euro'yu bulan 3 yıllık sözleşme teklif etti. Menajerler Jorge Mendes ve Ahmet Bulut yarın Monaco kulübü ile bir kez daha masaya oturacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Radamel Falcao Galatasaray’ı işaret etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN