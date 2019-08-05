Radamel Falcao Galatasaray’ı işaret etti

Galatasaray ile Valencia arasında gidip gelen Radamel Falcao, Monaco'nun Sampdoria ile oynadığı hazırlık maçının ardından transferi hakkında konuştu. Kolombiyalı forvet, Monaco'nun kendisi için yeni bir teklif sunmadığını belirtti. Transfer sürecinde sadece kendisini değil, ailesini de düşünmesi gerektiğini vurgulayan 33 yaşındaki yıldız, "Gelen teklifleri inceliyorum. Bunlar kariyerim için iyi fırsatlar. Teklifleri değerlendiriyorum"
dedi. 5.5
MİLYON EURO'DAN 3 YILLIK İMZA
Bir profesyonel gibi davranacağını ancak bu sürecin çabuk bir şekilde çözülmesini istediğini belirten Falcao, "Başkan kalmamı istiyor ama dediğim gibi sözleşmemin bitmesine 1 yıl kaldı ve ailemi düşünmeliyim. Kariyerim için çok önemli teklifler aldım"
ifadelerini kullandı. Galatasaray oyuncuya yıllık 5.5 milyon Euro garanti ücretin yanı sıra maç başı ve bonuslarla 7 milyon Euro'yu bulan 3 yıllık sözleşme teklif etti. Menajerler Jorge Mendes ve Ahmet Bulut yarın Monaco kulübü ile bir kez daha masaya oturacak.