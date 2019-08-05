Son dakika haberi: Aslan’a yıldız forvet: Galatasaray transferde operasyona başladı...

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunda performansıyla göz doldurarak adını şampiyonluğa yazdıran Galatasaray'da yeni sezon için son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün Yunan ekibi Panathinaikos ile yaptıkları hazırlık maçında 2-1'lik skorla galip olarak ayrılan aslan'da yeni sezon ve devler ligi için çalışmalar hızla sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporunda belirttiği isteklere göre yeni transfer girişimlerinde bulunan sarı-kırmızılı kulüp kurmayları önemli görüşmelerden güler yüzle ayrılmak için tüm imkanları kullanıyor. İşte son dakika Galatasaray transfer gelişmeleri…