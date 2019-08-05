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UEFA kura çekimi (Canlı)

UEFA 'nde ve 'un, yükselmeyi başarmaları halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oluyor.

Giriş Tarihi: 5.8.2019 14:36 Güncelleme Tarihi: 5.8.2019 14:49
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi (Canlı)

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eleme turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'de UEFA merkezinde yapılıyor. Saat 14.30'da başlayan kura çekimine temsilcilerimiz Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor da katılıyor.

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Kura çekimi başladı... Eşleşmeler şöyle:

M. Tel-Aviv / Suduva galibi - GNK Dinamo / Ferencvaros galibi

Crvena zvezda / Kobenhavn galibi - Riga / HJK galibi

CFR 1907 Cluj / Celtic FC galibi - Sheriff / AIK galibi

Ararat-Armenia / Saburtal galibi - Dudelange / Kalju galibi

Sutjeska - Linfield galibi - APOEL / Qarabağ galibi

Ludogorets / TNS galibi - Maribor / Rosenborg galibi

Slovan Bratislava / Dundalk galibi - PAOK / Ajax galibi

Astana / Valletta galibi - Sarajevo / BATE galibi

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