Alexander Sörloth transfer bekliyor

TRABZONSPOR'UN 8 Ağustos Perşembe günü Sparta Prag ile Avrupa Ligi'nde oynayacağı karşılaşma için UEFA'ya bildirilen listeye, yeni transfer Alexander Sörloth'un ismi süre dolduğu için bildirilememişti. Maçtan 24 saat öncesine kadar listede bir oyuncu değiştirme hakkı olan bordo-mavililerin, yönetimin yeni bir transferi bitirilme ihtimali nedeniyle Norveçli oyuncuyu beklettiği, yarın akşama kadar bir gelişme olmaması halinde Sörloth'un listeye ekleneceği öğrenildi.

Emmanuel Adebayor son hamleye kaldı

BONSERVİSİ elinde olan Togolu golcü Emmanuel Adebayor ile her konuda anlaşan Trabzonspor yönetimi, son adım için acele etmiyor. Teklif yaptıkları İngiliz yıldız Daniel Sturridge'den gelecek yanıtı bekleyen bordo-mavililer, olumsuz karşılık almaları halinde Adebayor'a imzayı attıracak. Sezonu Başakşehir'de bitiren tecrübeli futbolcu ile bir yıllık 1 milyon Euro'ya el sıkışılmıştı.