Cenk Tosun, Avrupa'da devam ediyor

BEŞIKTAŞ'IN eski futbolcusu Cenk Tosun Everton'da gözden düştü ama Türkiye'ye de dönmek istemiyor. Yönetim, teknik direktör Marco Silva'nın takımda düşünmediği milli futbolcu için Everton Kulübü'ne 1 yıllık kiralama teklifi sunmayı planlıyor. G.Saray'a soğuk bakan Cenk, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Dolayısıyla milli futbolcunun Galatasaray ya da Beşiktaş'a dönme olasılığı bulunmuyor.

Bakayoko'da rakip var

FERNANDO'NUN Sevilla'ya gitmesinin ardından 6 numara arayışları sürüyor. Aslan'ın gündeminde Chelsea'den Tiemoue Bakayoko ilk sırada yer alıyor. Geçen sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki oyuncu için İngilizlere kiralama teklifi yapıldı. Fransız oyuncu için Napoli'nin de devrede olduğu öğrenildi. Bu arada Bakayoko, Bir taraftarın kendisine gönderdiği "Come to Galatasaray" twitini beğendi.