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'a mali doping

Bankalar Birliği ile anlaşan Cimbom, “Şirketimiz finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalamıştır” dedi

Giriş Tarihi: 6.8.2019
Galatasaray'a mali doping
Trabzonspor ve Beşiktaş'ın ardından Galatasaray da finansal borçlarını yapılandırdı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz, Aktif Bank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalamıştır. Kulübümüz ve Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı. Bankalar Birliği, ağır borç yükü altındaki kulüplere rahat bir nefes aldırırken, F.Bahçe'nin de önümüzdeki günlerde resmi anlaşmayı imzalaması bekleniyor.
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Galatasaray'a mali doping
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