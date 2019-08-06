Galatasaray'a mali doping

BUGÜN NELER OLDU

rabzonspor ve Beşiktaş'ın ardından Galatasaray da finansal borçlarını yapılandırdı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz,oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalamıştır.ifadeleri kullanıldı. Bankalar Birliği, ağır borç yükü altındaki kulüplere rahat bir nefes aldırırken,