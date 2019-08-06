Hırvat hakem Ivan Bebek'e saldırı

HIRVATİSTAN'DA 4 Ağustos'ta oynanan Hajduk- Lokomotiva Zagreb maçında verdiği kararlarla tepki gören hakem Ivan Bebek, disko çıkışında saldırıya uğradı. FIFA kokartlı hakem Bebek, "Kaç kişi olduklarını tahmin edemiyorum. Bir anda vurmaya başladılar. Yere düştüm. Ne kadar vurduklarını hatırlamıyorum. Gözüm ve kulağım ağrıyor. Boynumda ve omzumda yaralar var. Çalışabileceğimi sanmıyorum" ifadelerini kullandı. Bebek, 2016 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Braga'ya elendiği maçta verdiği kararla sarı-lacivertli kulübün büyük tepkisini çekmişti.

Avrupa kupalarında rakiplerimiz belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Trabzonspor ve Yeni Malatya'nın bir üst turdaki rakipleri dün çekilen kurayla belli oldu

Avrupa'daki temsilcilerimizin rakipleri dün çekilen kurayla belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir, 3. eleme turunda Olympiakos'u elemesi halinde Krasnodar (Rusya)- Porto (Portekiz) eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 20-21 Ağustos, rövanşları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda karşılaşacağı Sparta Prag'ı elemesi durumunda Universitatea Craiova (Romanya)-AEK (Yunanistan) eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise rakibi Partizan'ı elerse Molde (Norveç)-Aris (Yu nanistan) mücadelesinin galibi ile play-off'ta kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşmalar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta oynanacak.

Vesely Dünya Kupası'nda yok

FENERBAHÇE Beko'nun Çek basketbolcusu Jan Vesely, sakatlığı nedeniyle 2019 FIBA Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek. Çekya Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda sakatlığı sebebiyle yer alamayacağı belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Vesely, "Gelecek sezonun tamamında forma giyebilmek için dizimdeki sakatlığın geçmesini beklemeliyim" dedi. Çekya Milli Takımı, Dünya Kupası'nda Türkiye, ABD ve Japonya'nın bulunduğu E Grubu'nda mücadele edecek

Barcelona'ya büyük şok! Messi idmanda sakatlandı

BARCELONA'NIN süper starı Lionel Messi'nin ilk antrenmanda sakatlandığı ve ABD'de yapılacak sezon öncesi hazırlık kampına katılamayacağı açıklandı. Sağ bacak arka alt adalesinde hissettiği ağrılardan dolayı dün sabahki antrenmanı yarıda bırakan Arjantinli futbolcunun, Barselona'da kalarak tedavi göreceği duyuruldu. Messi'nin, sakatlığından dolayı ligde 2019- 2020 sezonunun ilk haftasında 16 veya 17 Ağustos'ta deplasmanda Athletic Bilbao ile yapılacak maçta da forma giyemeyebileceği belirtiliyor. Sezon öncesi hazırlık çalışmaları için ABD'ye giden Barça, burada Napoli ile hazırlık maçı oynayacak.

Harry Maguire rekor kırdı

PREMIER Lig devi Manchester United, futbol tarihinin en pahalı defans transferini açıkladı. Kırmızı Şeytanlar, Leicester City'nin stoperi Harry Maguire'ı 87 milyon Euro'ya (538 milyon 125 bin TL) kadrosuna kattı. İngiliz ekibi ile 6+1 yıllık sözleşme imzalayan 26 yaşındaki stoper, bu yaz Ajax'tan Juventus'a 85,5 milyon Euro karşılığında giden Matthijs de Ligt'e ait en pahalı savunmacı rekorunu da kırdı. Yıldız futbolcu, Leicester'da 76 maçta 5 gol attı.

Turkcell'den Süper paket

İKI İngiliz futbol devi Liverpool ve Chelsea arasında 14 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi Turkcell, Türkiye'ye gelecek taraftarlara özel bir paket sunuyor. 'Turist Tanışma Paketi'ne ek olarak sunulan süper internet kampanyasıyla taraftarlar, 10-14 Ağustos tarihleri arasında sınırsız internet sayesinde, İstanbul'daki coşkuyu ve saha içindeki heyecanı doyasıya paylaşabilecek. Paketin içinde ayrıca bir ay boyunca geçerli 20 GB internetin yanı sıra yurt dışındaki yakınları ile iletişim kurmaları için BiP'te geçerli 30 GB internet de yer alıyor.

Mehmet Özcan'ın acı günü

GALATASARAY muhabirimiz Mehmet Özcan'ın annesi Yıldız Özcan dün vefat etti. Merhumenin naaşı bugün öğleden sonra saat 16.00'da Tekirdağ Hürriyet Mahallesi'ndeki Gazi Murat Bey Camii'ne getirilecek ve ikindi namazından sonra Tekirdağ Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedilecek. SABAH Spor ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, Mehmet Özcan ve acılı ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.