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'den altyapıya 4 takviye

Turuncu-lacivertli kulüp, , , ve 'ü transfer etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2019 16:49
Medipol Başakşehir'den altyapıya 4 takviye

Transfer çalışmalarını sürdüren İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, altyapıya 4 takviye yaptı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geleceğe yatırım yapılmaya devam edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda altyapımıza 4 genç yetenek kazandırıldı. Ajax forması giyen 2002 doğumlu defans Nuri Emre Akşit, Bursaspor'da yetişen 2001 doğumlu orta saha Abdulkadir Çelik ve Ci Group Bucaspor'dan 2003 doğumlu forvet Efecan Barlık ile 2004 doğumlu kaleci Berkin Özgür, altyapımıza transfer edildi. Genç futbolcularımıza 'Ailemize hoş geldiniz' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

Bu arada, genç oyuncular için düzenlenen imza töreninde kulübün akademi direktörü Nedim Yiğit yer aldı.

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Medipol Başakşehir'den altyapıya 4 takviye
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