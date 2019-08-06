Radamel Falcao, Galatasaray'a imza atıyor

Galatasaray'ın yolunu gözlediği Radamel Falcao adım adım sarı-kırmızılı kulübe yaklaşıyor.. Bu konuda bilgi kirliliği olsa da SABAH Spor başından beri takip ettiği süreçle ilgili yeni bilgilere ulaştı. Bilindiği gibi Galatasaray, Falcao ile 3 yıllık ön anlaşma yaptı. Kolombiyalı futbolcu sezon başına tam 5.5 milyon Euro para alacak. Aslan'ın başarı kriterlerine göre bu rakam da artacak ve toplamda bir sezon boyunca 7 milyon Euro'ya ulaşabilecek.

MONACO GOLCÜ ALDIĞI AN BU İŞ BİTECEK

Pekİ sorun ne? Sorun Monaco kulübü... Oyuncunun yıllık 8 milyon Euro'luk maaşından kurtulmak isteyen Fransız ekibi menajer Mendes'e bir şart koştu: "Falcao'yu bırakıyoruz ama sen de bize bedelsiz, daha ucuz ve iyi bir golcü bulacaksın" Mendes ve Ahmet Bulut bu konuda çalışırken, 33 yaşındaki yıldız futbolcu da beklemeye geçti. Önceki gün Monaco'ya dönen Falcao kritik görüşme için yarını işaret etti. Mendes ve Bulut bir kez daha Fransız temsilcisiyle masaya oturacak. Bu iş bu hafta ya bitecek ya da defter kapanacak. Ama bitme olasılığı Galatasaray lehine yüzde 90…