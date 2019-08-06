Spor Toto Süper Lig transfer dosyası

GALATASARAY
GELENLER: Luyindama, Seri, Emre Mor, Ozornwafor, Adem Büyük, Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Jimmy Durmaz.
GIDENLER: Fernando, Sinan Gümüş, Muğdat Çelik, Eren Derdiyok, Onyekuru, Semih Kaya, Badou Ndiaye.
BEŞİKTAŞ
GELENLER: Adem Ljajic, Tyler Boyd, Douglas.
GIDENLER: Gökhan Töre, Larin, Mustafa Pektemek, Adriano, Tolga Zengin, Kagawa.
FENERBAHÇE
GELENLER: Vedat Muriqi, Deniz Türüç, Altay Bayındır, Allahyar, Emre Belözoğlu, Max Kruse, Rodrigues, Murat Sağlam.
GIDENLER: Eljif Elmas, Yasir Subaşı, Soldado, Valbuena, Şener Özbayraklı, Oğuz Kağan, Berke Özer, Barış Alıcı, Skrtel, İsmail Köybaşı, Neustadter, Volkan Demirel, Slimani, Ayew, Benzia.
TRABZONSPOR
GELENLER: Ekuban, Campi, Sörloth, Erce Kardeşler, Ivanildo Fernandes, Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Fıratcan Üzüm, Andjusic, John Obi Mikel, Taha Tunç, Atakan Gündüz, Salih Kavrazlı, Donis Avdijaj.
GIDENLER: Toure, Batuhan Artarslan, Rodallega, Vahid Amiri, Ibanez, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı.
M.BAŞAKŞEHİR
GELENLER: Enzo Crivelli, Miguel Vieira, Aziz Behich, Muhammet Demir, Gulbrandsen, Furkan Soyalp, Doğanay Kılıç, Azubuike, Ponck.
GIDENLER: Alparslan Erdem, Emre Belözoğlu, Kudryashov, Serdar Taşçı, Riad Bajic.
YENİ MALATYASPOR
GELENLER: Fofana, Ufuk Ceylan, Gökhan Töre, Chaaleli, Özer Özdemir, Guilherme, Hadebe, Adis Jahovic.
GIDENLER: Aleksic, Adem Büyük, Pereira, Ertaç Özbir, Murat Akça, Ömer Şişmanoğlu, Barış Alıcı, Kamara.
ANTALYASPOR
GELENLER: Aatif Chahechouhe, Ufuk Akyol, Amilton, Harun Kavaklıdere.
GIDENLER: Vainqueur, Drole, Yekta Kurtuluş, Barrada, Mevlüt Erdinç.
KONYASPOR
GELENLER: Alper Uludağ, Riad Bajic, Marin Anici.
GIDENLER: Fofana, Emre Can, Mustapha Yatabare, Adis Jahovic, Abdou Traore.
ALANYASPOR
GELENLER: Bakasetas, Siopis, Lokman Gör, Juanfran, Tayfur Bingöl, Marafona, Erdinç Mengen, Onur Bulut, Musa Çağıran, Yacine Bammou, Salih Uçan
GIDENLER: Merih Demiral, Villafanez, Cenk Ahmet, Plet, Joel Obi, Ozan Tufan.
KAYSERİSPOR
GELENLER: Mensah, Yasir Subaşı, Djedje, Nii Plange, Poulain, Abdennour, Ziya Alkurt, Ömer Uzun, Hakan Arıkan, Mert Kula, Miguel Lopes, Emirhan Civelek, Eray İşcan.
GIDENLER: Deniz Türüç, Muhammer Yıldırım, Kucher, Sapunaru, Erdal Öztürk, Kana Bıyık, Tiago Lopes, Gyan, Varela
ÇAYKUR RİZESPOR
GELENLER: Chatziisaias, El Kabir, Moroziuk, Diomande, Erdinç Karakaş, De Pauw, Atakan Akkaynak, Vetrih.
GIDENLER: Vedat Muriqi, Petrucci, Aatif Chahechouje, Saadane, Mehmet Uslu, Nakoulma, Koray Altınay, Aminu Umar, Boldrin, Azubuike, Musa Çağıran, Awaziem.
SİVASSPOR
GELENLER: Caner Osmanpaşa, Muammer Yıldırım, Samassa, Appindangoye, Yatabare, Goiano, Cafie,
GIDENLER: Rochet, Muhammet Demir, Tolgahan Acar, Cem Özdemir, Björsmyr, Ömer Hurmacı, Papp, Cyriac, N'Dinga, Torje, David Braz, Douglas, Diabate.
ANKARAGÜCÜ
GIDENLER: Altay Bayındır, Djedje, Mahmet Akan, Scarione, Cerci, Moulin, Boyd, Sacko.
KASIMPAŞA
GELENLER: Mustafa Pektemek, Aytaç Kara, Mame Thiam, Fatih Öztürk, Yusuf Erdoğan, Jorge Fernandes, Hafez.
GIDENLER: Trezeguet, Tarkan Serbest, Perica, Scuffet, Josue Sa.
GÖZTEPE
GELENLER: Veli Çetin, Murat Paluli, Eren Derdiyok, Sanneh, Hüseyin Bulut.
GIDENLER: Kone, İsmail Köse, Tayfur Bingöl, Salim Iyik, Axel Ngando, Doğanay Kılıç, Gouffran, Chillas, Kadu, Traore.
DENİZLİSPOR
GELENLER: Sedat Şahintürk, Tolgahan, Mustafa Yumlu, Murawski, Rodallega, Lopes, Sapunaru, Zeki Yavru, Bergdich, Hadi Sacko, Estupinan.
GIDENLER: Kehinde, Ziya Alkurt, Furkan Şeker, Gökhan Süzen, Asil Güler, Taha Can, Deniz Vural, Chikh.
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
GELENLER: Soulaymane Diarra, Bartlomiej Pawlowski, Junior Morais, Ulas Zengin, Papy Djilobodji, Pawel Olkowski, Yuri Lodygin, Jean-Armel Kana Biyik, Muğdat Çelit, Alin Tosca, Güray Vural, Abdul-Aziz Tetteh.
GIDENLER: Yonathan Del Valle, Yusuf Türk, Ahmet Kesim, Elmar Bjarnason, Oğulcan Çağlayan, Mahmut Bilir, Cihat Çelik, Yalçın Kılınç, Rıdvan Şimşek, Uğur Kuru, Mücahit Albayrak, Erhan Çelenk, Nihat Şahin.
GENÇLERBİRLİĞİ
GELENLER: Daniel Candeias, Abdoulaye Diallo, Sefa Yılmaz, Pierre-Yves Polomat, Zargo Toure, Sadio Diallo, Giovanni Sio, Mats Seuntjens.
GIDENLER: Emrullah Salk, Hakan Arıkan, Ahmet İlhan Özek, Kari Arnason, İlksen Kuttekin, Bekir Yılmaz, Bady, Engin Bekdemir, Alper Uludağ, Lucas Claro, Mert Nobre, Numan Soysal, Jailton Paraiba, Cosmin Matei, Canberk Aydın, Recep Karabacak. Deniz Yılmaz, Selçuk Şahin, Abdullah Balıkçı, Barış Başdaş.