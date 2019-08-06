Trabzonspor'a yeni sponsor

1995-1999 yılları arasında Trabzonspor'a forma ana sponsoru olan Vestel ile bordo-mavililer, 24 yıl sonra yeniden buluştu.

İstanbul'da gerçekleştirilen imza törenine Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Vestel CEO'su Turan Erdoğan katıldı. Vestel ile yaptıkları iş birliğinin 3 yılı kapsadığını dile getiren Ağaoğlu, anlaşmanın Trabzonspor'un yükselişine hız katacağı vurgusunu yaptı. Karadeniz ekibi bu sponsorluktan toplam 9 milyon Euro (55 milyon 734 bin TL) kazanacak.

Trabzonspor, Vestel sponsorluğundaki ilk maça Sparta Prag mücadelesiyle çıkacak. Ayrıca Şenol Güneş Stadı'nda bir Vestel tribünü olacak ve Akyazı'da bir showroom açılacak.