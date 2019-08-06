Victor Ruiz'den Beşiktaş'a 3 yıllık imza

Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği sol stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, İspanyol ekibi Villarreal'den Victor Ruiz'i kadrosuna kattı. İspanyol oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Kartal, 30 yaşındaki Ruiz için 2.5 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek. Futbolcuya ise senelik 1.8 milyon Euro maaş verilecek. Oyuncu bugün saat 17.40'ta İstanbul'a, Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelecek. Geçen sezon 33 maçta forma giyen oyuncunun kariyerinde Espanyol, Napoli ve Valencia gibi kulüpler yer alıyor.

VİCTOR RUİZ KIMDIR?

30 yaşında ve 1.85 boyundaki İspanyol stoper, kariyerine Espanyol'un altyapısında başladı. 2011 yılında 8.5 milyon Euro bonservisle İtalyan ekibi Napoli'ye gitti. 6 ay sonra Valencia'ya imza attı. 2014'te kiralandığı Villarreal'e 2015'te bonservisiyle gitti. 4 sezondur Villarreal'de forma giyen Ruiz, geride bıraktığımız sezon 33 maçta oynamıştı. La Liga'da 22 karşılaşmanın tamamına 11'de başladı.

Necip de kervana katıldı

BEŞIKTAŞ'TA sakatlar kervanına Necip Uysal da katıldı. Siyah-beyazlıların Brescia ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan orta saha oyuncusu, 10 gün sahalardan uzak kalacak. Yapılan açıklamada, Necip'in MR sonucuna göre derin kasık bölgesi adalesinde yaralanma tespit edildiği belirtildi. Sağ elinde kırık olan Gökhan Gönül ise dün ameliyat edildi.