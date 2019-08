Yusuf Yazıcı'dan anlamlı veda ve teşekkür mesajı

Milli futbolcu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Şehrimin dar sokaklarında oynadığım mahalle maçlarıyla başlayan, Avni Aker'e attığım adımla büyüyen, ay-yıldızlı formaya uzanan bu öyküde yeni bir sayfa açılıyor. Şimdi Fransa'dayım, yeni bir yola çıkıyorum." ifadesini kullandı.

Kendisiyle ilgili düşüncelerini paylaşan, kendisini değerli ve özel hissetmesini sağlayan herkese teşekkür eden Yusuf Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bu paylaşımların ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü 8 yaşında kapısından girdiğim bu kulübün neyi ifade ettiğini, küçücük bir çocuğun forma için ne hayaller kurduğunu biliyorum. Evimde, köyümde, mahallemde her anımda, her sohbetimde yeri olan Trabzonspor'un taraftarlar için, bizim için ne anlama geldiğini biliyorum. Erdoğdu'daki evimizden Trabzon'a doğru baktığımda hep Avni Aker Stadyumunda oynamayı, Trabzonspor forması giymeyi hayal ederdim ve hayallerime kavuştum.

Şimdi tribünlerinde sevindiğim, altyapısından yetiştiğim, kaptanlık bandını taktığım kulübümün, Trabzonspor forması hayali kuran küçük kardeşlerimizin bana yeni bir görev verdiğini düşünüyorum. Kulübümü, şehrimi Avrupa'da temsil etmek, benden sonra gelecek kardeşlerime Trabzon'da doğmuş, yetişmiş birinin Avrupa'da mücadele edebileceğini göstermek, Boztepe'de, Erdoğdu'da, Faroz'da, Çaykara'da, Yavuz Selim Stadı'nda ya da başka bir sahada top oynayan Trabzonlu çocuklara yapabileceklerine inanmaları için örnek olmak istiyorum."

Başarılı orta saha oyuncusu, mesajını şu ifadelerle tamamladı:

"Yaşadığım her anın değerini bildiğim ve formasını giydiğim için her an şükrettiğim Trabzonspor'a, bugüne kadar her zorlukta yanımda olan babam, annem, ağabeyim, kardeşim, dostlarım ve yakınlarım başta olmak üzere başkanımıza, yönetim kurulumuza, hocalarıma, taraftarlarımıza, takım arkadaşlarıma, kulüp emekçilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu yeni serüvende hepinizin yanımda olacağını ve gücümün desteğiniz olacağını biliyorum. Sevgi ve saygılarımla."