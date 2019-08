Beşiktaş'a Adem Ljajic için dev transfer teklifi

Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Adem Ljajic'e İtalya'dan teklif var. Transfer döneminin başında 6.5 milyon Euro satın alma opsiyonu kullanılarak bonservisi Torino'dan alınan 27 yaşındaki futbolcuya İtalyanların aşkı bitmiyor. Birçok Serie A ekibiyle adı anılan Ljajic'e Bologna yeni bir teklifle geldi. Çizme ekibi, oyuncu için Beşiktaş'a 9 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Ancak bu teklif Başkan Fikret Orman tarafından kabul görmedi. Ligin başlangıcına kısa bir süre kala kadro dengelerini bozmak istemeyen Orman, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da sistemine uygun olarak Ljajic'in yanına 10 numara arayışlarını sürdürüyor.

Zinchenko: Come to Beşiktaş

MANCHESTER City forması giyen Oleksandr Zinchenko, vatandaşı ve yakın arkadaşı olan Yevhen Konoplyanka için "Come to Beşiktaş" çağrısında bulundu! Konoplyanka, Instagram hesabından bir video paylaştı ve Zinchenko'yu etiketledi. 22 yaşındaki oyuncunun, Yevhen Konoplyanka'nın bu paylaşımına "Come to Beşiktaş" yazması büyük dikkat çekti.