Beşiktaş'ta sakatlar kervanına Karius da katıldı

Avusturya kampında Beşiktaş'ı derinden sarsan sakatlıklar, takımın yakasını bir türlü bırakmıyor… Siyah-beyazlılara bir kötü haber de Loris Karius'tan geldi.

Brescia maçında sol baldır adalesinde sertlik hissettiği için oyundan alınan Karius'un Almanya'da çekilen MR sonucunda durumunun ciddi olduğu ortaya çıktı. Sol bacak ön üst baldır adalesinde grade 2 zorlanma olduğu açıklanan 26 yaşındaki eldivenin 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Karius'la birlikte Beşiktaş'ta eksiklerin sayısı 8'e yükseldi. Ligin başlamasına 10 gün kala as oyuncularının büyük bir bölümünü sakatlığa kurban veren Kartal'da tek olumlu gelişme Ljajic'in iyileşme sürecinin kısalması oldu. Boşnak 10 numaranın ligin ilk haftasına yetişeceği açıklandı. Gökhan Gönül ise elinde alçıyla oynayacak.