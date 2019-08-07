Nihat Özdemir: Euro 2028'e adayız

BUGÜN NELER OLDU

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, NTV'ye şu açıklamaları yaptı: "Süper Kupa Finali ve 30 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi Finali'ni aldık. Şimdi hedefimiz 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası.Takımlarımız gençleştirme politikasına gitmek zorunda. Altyapıya önem verecekler.Ocak ayından itibaren kulüplerin harcama limitlerini federasyon belirleyecek.Transfer edilen oyunculara lisans vermemekle devam edebiliriz. En son puan silme cezasına kadar gidilecek. MHK, hakemlerin yıl boyunca gösterdikleri performanslarına bakarak karar verdi. İki maça bakarak vermediler. Rize maçında hata yapılmıştır. Beşiktaş-Galatasaray maçında hata yapılmıştır. Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım bu sebeple gönderilmiş değiller.