Nihat Özdemir: Euro 2028'e adayız

Türkiye
Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, NTV'ye şu açıklamaları yaptı: "Süper Kupa Finali ve 30 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi Finali'ni aldık. Şimdi hedefimiz 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası. İnşallah 2028'i alacağız. Hele böyle büyüyen bir Türkiye'de... Almamamız için bir neden göremiyorum. Yayıncı kuruluş beIN Sports bize, biz de kulüplere ödeme yaptık.
Takımlarımız gençleştirme politikasına gitmek zorunda. Altyapıya önem verecekler. 10 kulübün yapılandırmaya ihtiyacı yok. 8 takımın var. Fenerbahçe, Antalya, Konya görüşmeler devam ediyor.
Ocak ayından itibaren kulüplerin harcama limitlerini federasyon belirleyecek. Kulüpler harcama limitlerini aşarlarsa önce ihtar ile başlarız.
Transfer edilen oyunculara lisans vermemekle devam edebiliriz. En son puan silme cezasına kadar gidilecek. MHK, hakemlerin yıl boyunca gösterdikleri performanslarına bakarak karar verdi. İki maça bakarak vermediler. Rize maçında hata yapılmıştır. Beşiktaş-Galatasaray maçında hata yapılmıştır. Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım bu sebeple gönderilmiş değiller.