Partizan - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Partizan ile karşılaşacak.
Başkent Belgrad'daki Partizan Stadı'ndaki karşılaşma yarın TSİ 22.00'de başlayacak. Partizan - Yeni Malatyaspor maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Karşılamayı Rus hakem Sergei Ivanov yönetecek.
Müsabakanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü Malatya'da oynanacak ve turu geçen takım belirlenecek.
Turu geçen ekip, play-off'ta Molde (Norveç)-Aris (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Avrupa kupalarında tarihinde ilk kez mücadele eden Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda eşleştiği Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı evinde 2-2 berabere biten maçın ardından deplasmanda 1-0 yenerek tur atlamıştı.
Partizan ise 2. eleme turunda Galler temsilcisi Connah's Quay'ı kupanın dışına itmişti.