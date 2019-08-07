Sparta Prag - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'i geçen sezon 4. sırada bitiren Trabzonspor, bu sezon Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan başlayacak. Bordo-mavili takım, bu turda dahil olduğu organizasyonda eşleştiği Sparta Prag ile ilk maçını yapacak.

Başkent Prag'daki Generali Arena'da yarın TSİ 19.00'da başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jose Luis Munuera Montero yönetecek. Müsabaka, Sparta Prag'ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak. Sparta Prag - Trabzonspor maçını canlı yayınlayacak kanal henüz belli değil.

Karşılaşmanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak ve play-off turuna yükselen ekip belli olacak.

Bu turu geçen takım, play-off'ta Universitatea Craiova (Romanya)-AEK (Yunanistan) eşleşmesinden üstün çıkacak ekiple karşı karşıya gelecek.

SPARTA PRAG - TRABZONSPOR MAÇINDA CANLI YAYIN KRİZİ

Trabzonspor'un Sparta Prag ile oynayacağı mücadelenin yayıncı kuruluşu belli olmadı. Bordo-mavililer Trabzon'da oynanacak rövanş maçı için Beinsport ile anlaşmaya varırken; Çekya ekibi ise ilk maç için kendi ülkesinden bir kanalla el sıkıştı. Çekya kanalı ilk maçın yayınını 200 bin dolara Beinsport'a satmak isteyince kriz çıktı.

Maçı karşılıklı sinyal yoluyla yayınlamak için Çekya kanalıyla irtibata geçen Beinsport'a "200 bin dolara satarız" denildi. Beinsport bunu reddetti. Şu an itibariyle hiçbir kanalla da anlaşma gerçekleştirilmedi. Maça sadece 1 gün kalırken yayın konusunda neler olacağı merakla bekleniyor.