Trabzonspor'un yeni golcü hedefi: Lois Diony

CRYSTAL Palace'dan Sörloth'u kadrosuna katan Trabzonspor, forvet hattını daha da güçlendirmek istiyor. Bu bölge için ismi uzun süre gündemde olan Sturridge'den olumsuz yanıt alan bordo-mavililer, Fransa'nın Saint-Etienne kulübünde forma giyen 26 yaşındaki Lois Diony'yi kiralamak için girişimlerde bulunacak. Ancak bu konuda kesin kararını vermeyen Trabzonspor, alternatif isimleri de değerlendirecek.

Edgar Ie kiralanacak

TRABZONSPOR'UN, Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transferi karşılığında bedelsiz kadrosuna kattığı stoper Edgar Ie konusundaki belirsizlik bugün kesinlik kazanacak. Kadrosuna 3 stoper transfer eden bordo-mavililer, bu bölgede şişkinlik yaşanmasını istemiyor. Bu nedenle Edgar'ın Trabzon'a gelmeden önce bir yıllığına farklı bir takıma kiralanması gündemde. Ancak 4 milyon Euro üstü bir teklif gelirse satılması da planlanıyor.

Fırtına Prag'a gitti

TRABZOSPOR yarın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda deplasmanda oynayacağı Sparta Prag maçı için dün Çekya'nın başkenti Prag'a gitti. Sabah yapılan antrenman sonrası özel uçakla giden bordo-mavililerde yeni transfer Alexander Sörloth da UEFA listesine eklenerek kamp kadrosuna dahil edildi. Sakatlıkları bulunan Onazi, Yusuf Sarı, Abdurrahim Dursun ile Fıratcan Üzüm ise kafilede yer almadı.