Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Yeni Malatyaspor, Partizan maçının taktiğini çalıştı

, maçının taktiğini çalıştı

UEFA 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın TSİ 22.00’de Sırbistan temsilcisi ile karşılaşacak , zorlu maçın taktik çalışmasını Partizan Belgrad Tesisleri’nde yaptı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2019 13:28
Yeni Malatyaspor, Partizan maçının taktiğini çalıştı

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan taktik antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürerken, futbolcuların istekli görüntüleri teknik heyeti memnun etti. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, çift kale maçla devam etti. Taktik çift kalede teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Gökhan Töre ve Hadebe'ye ilk on birde şans verdiği görüldü.

Yalçın'ın taktik çift kalede özellikle orta saha oyuncularına birbirlerine daha yakın oynamaları konusunda uyarılarda bulunduğu belirtildi. Partizan ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçı yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

Müsabakayı Rus hakem Sergei Ivanov yönetecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni Malatyaspor, Partizan maçının taktiğini çalıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN