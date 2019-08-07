Yusuf Yazıcı: Trabzon'un çocuklarına örnek olacağım

Fransız kulübü Lille, Trabzonspor'dan transfer ettiği Yusuf Yazıcı ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. Yeni formasıyla poz veren milli oyuncu için kulübün internet sitesinden, "Vizyonu, göze çarpan kalitesi, çizgilerini kırabilmesi onu Türk futbolunun en gözde potansiyellerinden biri haline getiriyor" yorumu yapıldı.

Yusuf Yazıcı ise sosyal medyadan Trabzonspor için yayınladığı veda mesajında, "Avni Aker'e attığım adımla büyüyen, Ay- Yıldızlı formaya uzanan bu öyküde yeni bir sayfa açılıyor. Şimdi Fransa'dayım, yeni bir yola çıkıyorum. Kulübümü, şehrimi Avrupa'da temsil etmek, benden sonra gelecek kardeşlerime Trabzon'da doğmuş, yetişmiş birinin Avrupa'da mücadele edebileceğini göstermek, yapabileceklerine inanmaları için örnek olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye satılamaz!

TRABZONSPOR Kulübü, Yusuf Yazıcı'nın transfer detaylarını açıkladı:

¦ Lille Kulübü, şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 16.5 milyon Euro ödeyecektir.

¦ Yusuf'un 25 maç oynaması halinde Lille, şirketimize, 1 milyon Euro daha ödeyecektir.

¦ Yusuf'un Losc Lille Kulübü ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin %20'si şirketimize ödenecektir.

¦ Lille Kulübü, profesyonel oyuncuları Edgar Miguel Lee'nin bedelsiz olarak şirketimize kesin transferine izin verecektir.

¦ Lille Kulübü, Yusuf'u Türkiye'de başka bir kulübe kiralamayacağını veya satmayacağını taahhüt etmektedir. Bunu ihlal ederse 20 milyon Euro tazminat ödeyecektir.