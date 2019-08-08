Falcao için flaş açıklama: İnşallah KAP'ta okuruz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Süper Kupa maçı öncesi Radamel Falcao ve Mbaye Diagne hakkında açıklamalarda bulundu. Falcao'nun gelmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten Cengiz, "Artık saklanacak bir şey yok. Dinamikler ve parametrelerin tümünü kontrol etmeniz hiçbir işte kolay değil. İnşallah KAP'ta açıklama olursa hep beraber okuruz. Galatasaray, Falcao ile de diğer dünya yıldızları ile de yürür. Asıl olan Galatasaray'dır" dedi.

Başkan Cengiz, Diagne için de şunları söyledi: Dünya ligleri içinde en çok gol atan santrfor. Genç, ilk kez böyle büyük bir camiada oynuyor. Şampiyonluğa büyük katkıları var. Nankör olmayalım, vefalı olalım, teşekkür etmesini bilelim. Taraftar fitneye gelmesin, Diagne'ye sahip çıksın. Tuzaklara düşmeyelim."

Bulut: 5-6 güne netlik kazanır

MENAJER Ahmet Bulut, Falcao için biraz daha zaman gerektiğini söyledi. Bulut, "Falcao'nun transferi 5-6 güne kadar netlik kazanır. Taraftarın Falcao'ya inanılmaz bir ilgisi var. Gayet normal, çünkü çok büyük bir futbolcu. Artık ben de ne söyleyeceğimi şaşırdım, telefonlarım kilitlendi. 1 hafta bekleyelim, inşallah her şey güzel olur" ifadelerini kullandı. Menajer Bulut, Falcao'nun Arda'yı arayıp G.Saray hakkında bilgi alması hakkında da "Bu doğal bir şey. Arkadaşlar, Atletico Madrid'de 2 yıl birlikte oynadılar" dedi.

Falcao 'Cimbom' dedi

Galatasaray için gün sayan Falcao, Muslera'nın bu paylaşımına da "Cimbombom" diye yanıt verdi ve G.Saray'ı Instagram'dan takibe aldı.



Bulut, Başakşehir'in Olympiakos ile oynadığı maçta Göksel Gümüşdağ ile bir süre sohbet etti.