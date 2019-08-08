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Kulübü Başkanı , kente konser için gelen ünlü şarkıcı 'e üzerinde ismi yazılı 'nın plaka kodu "07" numaralı forma hediye etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2019 13:55
Jennifer Lopez'e Antalyaspor forması

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, konser vermek için kente gelen dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'e üzerinde ismi yazılı Antalyaspor forması hediye etti.

Kulüp Başkanı Öztürk, sahibi olduğu otelde sahne alan ünlü sanatçıyla konserden sonra bir araya geldi. Ali Şafak Öztürk'ün, Lopez'e üzerinde şarkıcının ismi yazılı Antalya'nın plaka kodu "07" numaralı forma hediye ettiğini gösteren fotoğraflar kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Öztürk daha sonra kendi sosyal medya hesabından aynı fotoğrafları, "Jennifer Lopez de #BizAntalyasporuz dedi. Antalya haritalı formamızı ailesine giydirdi." ifadeleriyle paylaştı.

Hem kulübün hem de Öztürk'ün paylaşımları kısa sürede çok sayıda kırmızı-beyazlı taraftarca beğenildi.

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Jennifer Lopez'e Antalyaspor forması
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