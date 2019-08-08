Karius'un sakatlığı sonrası Beşiktaş'ta alarm

ABDULLAH Avcı, 1.5 ay sahalardan uzak kalacak Alman futbolcunun yerine kaleci alınmasını istedi. Yönetim İranlı Beiranvand, Ertaç ve Muhammed'i gündeme aldı?

MALATYASPOR'DAN ayrılan Ertaç gelmeye hazır. Bursaspor, Muhammed için yüksekten uçtu... Gözler İranlı kaleciye çevrildi ve görüşmeler tam gaz sürüyor

Beşiktaş'ta üst üste gelen sakatlıklar can sıkarken, son olarak kaleci Karius'un da bu kervana katılması transfer planlarını da altüst etti. 1 numaralı Alman eldivenin sahalara tam randımanlı dönmesi 1.5 ayı bulacak.

Genç kaleci Utku'nun da tecrübe eksikliği nedeniyle alarma geçen teknik direktör Abdullah Avcı, yönetimden acil olarak yeni bir kaleci talep etti. Bursaspor'un kapısını çalan yönetim, daha önce listede yer alan sol bek Umut Meraş'la birlikte, kaleci Muhammed Şengezer'i de istedi.



Beşiktaş'ın transfer etmek için görüşmelere başladığı İranlı kaleci Beiranvand, 2014 senesinde Naft Tehran formasıyla Tractor Sazi takımına karşı oynadığı maçta eliyle attığı 70 metrelik gol pasıyla rekor kırmış ve futbol gündemine oturmuştu?

İran tarihine geçti

İRAN'IN en köklü kulüplerinden Persepolis'te forma giyen Alireza Safar Beiranvand, aynı zamanda İran Milli Takımı'nda görev yapıyor. Persapolis ile 112 maça çıkan Beiranvand, 66 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. 26 yaşındaki başarılı eldiven 2015'te İran formasıyla eleme gruplarında 12 maçta gol görmedi. 2017'de ise 718 dakika gol yemeyerek ülke futbolunda tarihe geçti. Takımıyla 2021'de sözleşmesi bitecek olan Beiranvand'ın piyasa değeri ise 4 milyon Euro..?

Siyahbeyazlılar, iki oyuncu için 12 milyon TL artı iki kiralık oyuncu teklif etti. Ancak yeşilbeyazlılar bu teklifi kabul etmedi. Bir yandan iki kulüp arasında pazarlıklar sürerken bir yandan da Kartal sürpriz bir ismi gündemine aldı: Alireza Beiranvand... Geçen sezon Fenerbahçe ile de adı anılan 26 yaşındaki İranlı kaleciye Avcı'nın da onay vermesiyle yönetim Persepolis ile görüşmelere başladı. Daha önce anlaşma sağlanan Yeni Malatyaspor'dan ayrılan 29 yaşındaki Ertaç Özbir ise gelmeye hazır...

Transferde elini çabuk tutmak isteyen yönetimin hafta başına kadar kaleci takviyesini noktalaması bekleniyor.