Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Kupa koleksiyoneri Galatasaray

Kupa koleksiyoneri

Cezası nedeniyle maçı tribünden izleyen Terim, G.Saray’la 20. kupasını kaldırdı. Dün akşam sahada yer alan futbolcuların kazandığı toplam kupa sayısı 84’e ulaşırken, Cimbom 75. kez bu mutluluğu yaşadı

TANER KARAMAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2019
Kupa koleksiyoneri Galatasaray

GALATASARAY tarihinin en başarılı teknik direktörü olan Fatih Terim, sarı-kırmızılı takım başında 20. kez kupa kaldırma mutluluğunu yaşadı.

Cimbom'la 1 UEFA Kupası, 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 3 TSYD, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan Terim, Süper Kupa sayısını da 3'e yükseltti. Tecrübeli hoca, Avrupa'da en çok kupa sahibi olan teknik adamlar arasında ise 11. sırada yer alıyor.

Bu arada dün Galatasaray adına sahada mücadele eden futbolcuların toplam kazandığı kupa sayısı 84'e ulaştı.

Bu alanda ilk üç sıraya Selçuk İnan (16), Fernando Muslera (15) ve Belhanda (9) paylaştı. Kulüp ise 75. kupasını müzesine götürdü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Kupa koleksiyoneri Galatasaray
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN