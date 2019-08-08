Kupa koleksiyoneri Galatasaray

GALATASARAY tarihinin en başarılı teknik direktörü olan Fatih Terim, sarı-kırmızılı takım başında 20. kez kupa kaldırma mutluluğunu yaşadı.

Cimbom'la 1 UEFA Kupası, 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 3 TSYD, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan Terim, Süper Kupa sayısını da 3'e yükseltti. Tecrübeli hoca, Avrupa'da en çok kupa sahibi olan teknik adamlar arasında ise 11. sırada yer alıyor.

Bu arada dün Galatasaray adına sahada mücadele eden futbolcuların toplam kazandığı kupa sayısı 84'e ulaştı.

Bu alanda ilk üç sıraya Selçuk İnan (16), Fernando Muslera (15) ve Belhanda (9) paylaştı. Kulüp ise 75. kupasını müzesine götürdü.