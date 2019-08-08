Medipol Başakşehir yıkıldı

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nun ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'a evinde 1-0 kaybetti. Mücadelenin ilk yarısına Başakşehir etkili başladı. 14. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta, Vieira topu kafayla kaleye gönderdi. Oluşan karambolde topu önünde bulan Mahmut'un şutunda ise savunmaya çarpan top kornere gitti. İkinci yarıya iyi başlayan Olympiakos, 53. dakikada Masouras'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Golün asistini ise eski Fenerbahçeli oyuncu Mathieu Valbuena yaptı.

80. dakikada İrfan Can Kahveci ikinci sarı karttan kırmızıyı görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçın son dakikalarında rakip kaleye yüklenen Başakşehir, 90+2'de penaltı kazandı. Topun başına geçen Edin Visca topu kaleciyi nişanladı ve temsilcimiz mücadeleden 1-0 mağlup ayrılarak umutlarını 13 Ağustos Salı günü Yunanistan'da oynanacak rövanşa bıraktı.

Hakem Başakşehir'i doğradı!

Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk ve Chedjou, karşılaşmanın sonunda kırmızı kart gördü. Basın toplantısında konuşan yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu isyan etti: "Hakem adil değildi. Maç sonunda hem oyuncumuzu hem de hocamızı atması düşündürücü. Okan hocamız maçın hakemine 'Futbol oynuyoruz' diyor, hakem ise 'Attım seni' diyor."

Arda kadroya giremedi

Başakşehir'in Barcelona'dan kiraladığı Arda Turan, dün kadroda yer almadı. Teknik direktör Okan Buruk'un, sakatlığı bulunmayan 32 yaşındaki futbolcuyu hazır olmadığı için oynatmadığı öğrenildi.

Tribünler boş kaldı

Medipol Başakşehir, sezonun ilk resmi müsabakasında dün Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaştı. Turuncu-lacivertli takımın, Olympiakos ile oynadığı Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçına taraftarların ilgisi düşük oldu. Tribünlerin büyük bölümü boş kalırken, yaklaşık 5 bin kişi karşılaşmayı izledi.

İki kayıp birden

Karşılaşmanın 80. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı gören İrfan Can Kahveci ve maç sonunda hakeme 'Ayıp sana' dediği için atılan Chedjou, 13 Ağustos'ta Yunanistan'da oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

Komşu'da nasıl tur atlarız?

Evinde oynadığı Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk müsabakasını 1-0 kaybeden Medipol Başakşehir, rövanşta aynı skorla kazanırsa maç uzatmalara gidecek. Turuncu-lacivertlilerin tur atlaması için 2 farklı galip gelmesi veya 2 ve üzeri gol kaydedip müsabakayı kazanması gerekiyor. Yani 2-1 veya 3-2 gibi galibiyetlerde de temsilcimiz tur atlayacak