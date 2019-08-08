Sergen Yalçın: Kolay bir tur olmayacak

YENI Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dün müsabaka öncesi basın toplantısını düzenledi. Yalçın, toplantıya Olimpija maçında ırkçı saldırılarına maruz kalan kaleci Fabien Farnolle ile katılarak, onun yanında olduğunun mesajını verdi. Tecrübeli çalıştırıcı maçla ilgili şunları söyledi: "Kolay bir tur olmayacak. Partizan disiplinli ve savunması iyi bir takım ama bizim daha yetenekli ve hızlı oyuncularımız var. Kazanırsak çok memnun oluruz ama kaybedersek de üzülmeyiz." Farnolle ise, "Hocamız bizi çok iyi hazırladı. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

YENI MALATYASPOR PARTİZAN SINAVINDA

TARIHINDE ilk kez Avrupa heyecanı yaşayan Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda bugün Sırbistan temsilcisi Partizan'a Belgrad'da konuk olacak. Saat 22.00'den itibaren TRT Spor'un naklen ekrana getireceği mücadeleyi Rus hakem Sergei Ivanov yönetecek. Bir önceki turda Olimpija Ljubljana'yı eleyen sarısiyahlı temsilcimiz, Partizan deplasmanından iyi bir skorla dönerek 15 Ağustos'ta Malatya'da oynanacak rövanş için avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.