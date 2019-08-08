Sparta Prag - Trabzonspor: Avrupa'da fırtına zamanı

3 yıl uzak kaldığı uluslararası arenada yeniden boy gösterecek olan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında bugün deplasmanda Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Generali Arena'da ev sahibi ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşmadan 15 Ağustos'taki rövanş için avantajlı bir skor almayı hedefleyen bordo-mavililer, turu geçerse playoff'ta Universitatea Craiova-AEK eşleşmesinden üstün çıkacak ekiple rakip olacak.

KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM

Geçen sezon tüm Türkiye'nin takdirini kazanan oyunu sürdürmek istediklerini söyleyen Karaman, "Mazeretlerin arkasına sığınmam. Sparta Prag karşısında iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi

Sezona Avrupa Ligi'nde Sparta Prag maçıyla 'merhaba' diyecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, bugünkü karşılaşma öncesi düzenlediği basın toplantısında takımına güvendiğini söyledi. "Başlangıçlar her zaman için zordur" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Geçen sene de bir bilinmezlik içinde başladık. Bazı sıkıntılar yaşasak da tüm Türkiye'nin takdirini kazanan bir oyun ortaya koyduk. Yeni sezonda kaldığımız yerden devam edip, üzerine koyarak hedeflerimize ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

ALLAH'IN İZNİYLE HAZIRIZ

KADRODAN önemli oyuncuları kaybettiklerini kaydeden Karaman, "Kadromuzdan ayrılanlar oldu. As olanlar değil, az forma giyen ve bize büyük katkıları bulunan oyuncular da oldu. Herkesin geçen seneki başarımızda katkısı var. Rakibimiz lige başladı. Takımları daha oturmuş ve eksiklerini gidermiş durumdalar. Bu açıdan daha avantajlılar. Ama biz mazeretlere sığınmadan bu mücadeleye hazırlandık. Allah'ın izniyle bu maça hazırız" ifadesini kullandı.

ÜST SINIRLARI BİLİYORUZ

TRABZON'UN her sene Avrupa'da olması gerektiğini vurgulayan Karaman sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyuncularımızın üst sınırlarını biliyoruz. İnancımız, güvenimiz, sevgimiz, saygımız üst seviyede ve tüm açıkları kapatabilecek durumda."