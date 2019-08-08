Victor Ruiz resmen Beşiktaş'ta

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı'nın özellikle istediği sol stoper transferini Victor Ruiz'i kadrosuna katarak gerçekleştirdi. Önceki gün İstanbul'a gelen 30 yaşındaki İspanyol savunmacı, dün sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini üç yıllığına Kartal yapan imzayı attı. Beşiktaş, bu transfer için Villarreal'e 3 milyon Euro bonservis bedeli, oyuncuya da sezon başına 1.8 milyon Euro garanti ücret ödeyecek. Espanyol, Napoli, Valencia formaları da giyen 30 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon Villarreal'de 33 resmi maçta görev alırken, 11 kez sarı kart görmüştü.

MEDEL 1 YIL DAHA KALIYOR

BEŞIKTAŞ, Gary Medel'i satmaktan vazgeçti. Oğuzhan Özyakup'tan beklenen verimin alınamaması ve Atiba Hutchinson'ın da yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı'nın yönetimden Medel'in takımda tutulmasını istediği öğrenildi. Yönetim, tecrübeli hocanın bu talebinin ardından, Şilili yıldız için gelen tekliflere kapıları kapattı. Oyuncunun menajerine de Medel adına başka kulüplerle pazarlık yapılmaması konusunda bilgi verildi. Tecrübeli orta saha, sözleşmesinin bitiş tarihi olan 30 Haziran 2020'ye kadar siyah-beyazlı formayı giymeye devam edecek.

SCHNEİDERLİN'DE EZELİ REKABET VAR!

İNGILIZ medya kuruluşu Sky Sports, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Everton forması giyen ön libero Morgan Schneiderlin ile ilgilendiğini yazdı. Haberde 29 yaşındaki Fransız futbolcunun Premier Lig ekibinden ayrılabileceği de belirtildi.

HEDEFTEKİ GURBETÇİ ERKAN EYİBİL!

AVRUPA'DA genç ve yetenekli gurbetçiler için tarama başlatan Beşiktaş, Mainz 05 formasını giyen Erkan Eyibil'i listesine dahil etti. Siyah- beyazlılar, 18 yaşındaki 10 numaranın kulübüyle temasa geçerek teklifini yaptı. Sol ve sağ kanatta da oynayabilen Erkan, geçen sezon U19 takımıyla çıktığı 23 maçta 17 gol, 6 asistlik harika bir performans ortaya koydu. Genç oyuncuyla Fenerbahçe'nin de ilgilendiği gelen haberler arasında.