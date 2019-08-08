Yusuf Yazıcı: Kader bizi nerelere getirdi

TRABZONSPOR'DAN 16.5 milyon Euro'ya Fransız ekibi Lille'in yolunu tutan Yusuf Yazıcı için dün imza töreni düzenlendi. Milli futbolcu, 5 yıllık sözleşme imzalamasının ardından yeni takımı ve Trabzonspor hakkında açıklamalarda bulundu.

Transfer kararının kendisi için kolay olmadığını söyleyen Yusuf, "Trabzonspor benim evim, ailem, yuvam. Ancak hayallerim ve hedefim var. Onun için buradayım. Elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi. Lille'in en büyük transferi olduğu yorumuna, "Bu bana baskı veriyor ancak kolay olsaydı burada olmazdım. Baskıyı elimden geldiği kadar sürdürmeye çalışacağım" diyen Yusuf, "Şimdilik tek problemim ev. Ev bakıyorum. Sakin, sessiz, huzurlu bir şehir burası. Yavaş yavaş alıştıktan sonra gezmeye başlayacağım" ifadesini kullandı. 22 yaşındaki oyuncu, "Trabzonspor-Lille Şampiyonlar Ligi maçı (2011) sırasında ne yapıyordun?" sorusuna ise gülerek, "Top toplayıcıydım. Kader bizi nerelere getirdi" yanıtını verdi.

Serena Williams para basıyor

Kariyerinde 23

Grand Slam şampiyonluğu bulunan ABD'li tenisçi Serena Williams, 29.2 milyon dolarlık geliriyle son bir yılda en fazla kazanan kadın sporcu oldu. Forbes dergisinin Haziran 2018 ile Haziran 2019 arasındaki maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede 37 yaşındaki Williams, özellikle sponsorluk anlaşması sayesinde zirveye kuruldu. ABD Açık ve Avustralya Açık şampiyonlukları bulunan Japon raket Naomi Osaka, 24,3 milyon dolar kazancıyla ikinci sırada yer alırken, onu Alman tenisçi Angelique Kerber 11,8 milyon dolarlık geliriyle takip etti. Listede ilk 10 içindeki tüm sporcuların tenisçi olması da dikkat çekti.

Mesut Özil Amerika yolcusu

İNGILTERE Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Mesut Özil için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. ESPN'de yer alan habere göre; Rooney'yi Derby County'ye gönderen MLS ekibi DC United, onun boşluğunu Mesut ile doldurmak istiyor. Yıldız futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştiren DC United yetkilileri, Mesut'u ocak ayında kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Londra'da uğradığı bıçaklı saldırı sonrası büyük bir şok yaşayan ve ayrılmayı düşünen Türk asıllı Alman futbolcunun da bu teklife sıcak baktığı kaydedildi.

Hakeme kızdı, olanlar oldu!

KARIYERINI Katar ekiplerinden Al Sadd'da teknik direktör olarak sürdüren Xavi Hernandez, sinirlerine hakim olamayınca ortaya ilginç bir görüntü çıktı. Futbolculuk kariyerinde hiç kırmızı kart görmeyen Xavi, Al Sadd'ın Asya Şampiyonlar Ligi son 16 turu kapsamında karşılaştığı Al-Duhail maçında durum 1-1 iken penaltı beklediği pozisyonda, hakemin takımının lehine karar vermemesi üzerine ayakkabısını tribünlere doğru fırlattı.