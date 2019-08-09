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'dan atağı

TFF 1'inci Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan , gözünü Brezilyalı golcü 'ya çevirdi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2019 11:49
Altay'dan Leandrinho atağı

Teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın hücum hattına mutlaka transfer istediği, yönetimin ise geçen sezon Ümraniyespor'da görev yapan Leandrinho'yu gündemine aldığı öğrenildi. İstanbul ekibiyle sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerde sona gelindiği ifade edilirken, Altay'ın hafta sonunda transferi resmileştireceği vurgulandı.

Kariyerine ülkesinin Portuguesa takımında başlayan deneyimli forvet, Belçika'da Zulte Waregem, Portekiz'de Pacos De Ferreira, Kosta Rika'da Alajuelense, Meksika'da Atletico San Luis'de oynadıktan sonda 2015-2016 sezonunda Türkiye'ye geldi. İlk olarak Denizlispor'a imza atan Brazilyalı, yeşil-siyahlılarda 29 maçta 17 gol atarak Sivasspor'un yolunu tuttu. Sivas'ta 1 sezonda 32 müsabakada 8 gol kaydeden Leandrinho, geçen sezon Ümraniyespor'da da 29 maçta 7 kez fileleri sarstı.

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Altay'dan Leandrinho atağı
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