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, grubundaki ikinci maçında yarın Hollanda ekibi ile karşılaşacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2019 11:24 Güncelleme Tarihi: 9.8.2019 11:33
Beşiktaş'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Twente

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ndeki ikinci maçında yarın Hollanda'nın Twente ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Müsabakaları Hollanda'nın Enschede kentinde gerçekleştirilen 9. Grup'taki ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Leczna ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takımın Twente ile yapacağı karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.

Beşiktaş, gruptaki son maçında 13 Ağustos Salı günü Ermenistan'ın Alashkert takımıyla karşılaşacak.

Grubu lider bitiren takım bir üst tura çıkacak.

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Beşiktaş'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Twente
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