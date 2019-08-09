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'tan harekatı

yönetimi, “Türkiye’ye dönerse sadece bizde oynar” dedikleri 'u yakın takibe aldı. ’da üçüncü forvet konumuna düşen yıldız futbolcu, Avrupa’dan talibi çıkmazsa kiralanacak.

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2019
Beşiktaş'tan Cenk Tosun harekatı

Transfer dönemi sona eren İngiltere'de boşa çıkan ve kadroda düşünülmeyen oyuncular için artık ülke dışına çıkma zamanı geldi. Everton'da 3. forvet konumuna düşen Cenk Tosun'u yakın takibe alan siyahbeyazlı yönetim, eski golcüsü Avrupa'dan başka bir kulüple anlaşmazsa devreye girecek.Adı G.Saray ve F.Bahçe ile de anılan Cenk konusunda kendilerinden emin olan siyah-beyazlılar, yıldız futbolcu için "Türkiye'ye dönerse sadece bizde oynar" değerlendirmesinde bulundular. Beşiktaş, ayrıca Everton'la Yannick Bolasie'nin transferini de görüşüyor.

Demokratik Kongolu oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen siyah-beyazlılar, bu transferi gerçekleştirirse, takımın hücum gücüne önemli bir katkı yapmış olacak. Bolasie, kanat-forvet kimliği ile ön plana çıkıyor.

  • Everton formasıyla 43 maça çıkan Cenk Tosun 9 kez ağları sarsıp, 3 asist yaparak toplamda 12 gole katkı sağladı.
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Beşiktaş'tan Cenk Tosun harekatı
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