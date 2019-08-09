Domagoj Vida'ya Rennes kancası

Beşiktaş savunmasının belkemiği Domagaj Vida'ya Rennes'in talip olduğu ileri sürüldü.

Yahoo Sport Fransa'nın haberine göre Rennes, Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor. Yeni sezon öncesi kadrosuna stoper takviyesi yapacak olan Fransız kulübünün Vida'yla ciddi bir şekilde ilgilendiği yazıldı.

Beşiktaş ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcu için 10 milyon Euro değer biçilse de, İstanbul'da yaşamaktan mutlu olan Vida'nın ayrılığı zor görünüyor.

REBOCHO BEŞİKTAŞ'TA

SİYAH-BEYAZLILAR uzun zamandır görüştüğü Guingamp'ın 24 yaşındaki sol beki Pedro Rebocho'yu kadrosuna kattı. Futbol Direktörü Ali Naibi, "Rebocho'nun transferi konusunda Guingamp ile anlaştık. Oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralıyoruz. Umarım Beşiktaş'ta başarılı olacaktır" dedi. 24 yaşındaki Portekizli futbolcu, geçen sezon Fransa'da Guingamp formasıyla toplam 43 maça çıkarken 12 asist yapma başarısı gösterdi. Rebocho'nun bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.