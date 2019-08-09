Fikret Orman'dan hakemlere uyarı

BEŞIKTAŞ ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu yaz seminerinde konuştu. Yeni sezon için iyi dileklerde bulunarak konuşmasına başlayan Orman, şöyle devam etti: "Hakem kardeşlerimiz, sizler seçilmiş insanlarsınız. Zor bir iş yapıyorsunuz. Bu işin sorumlulukları var. Ve bunları yerine getirmek bizim işimiz. Adil yönetimi ifade ediyoruz. Kimsenin gerçekten maça çıkmadan önce maçı oynayıp sahaya çıkan bir hakem değil, kararını sahada veren hakem görmek istiyoruz. Sosyal medyada okumayın, bakmayın etkilenmezsiniz. Bütün camialar sizin üstünüzde baskı oluşturacaktır. Hakem de hata yapabilir. Bizim derdimiz hata ile değil yanlışlardır. Hata yapın ama yanlış yapmayın. Tenkit edilen değil, Türk marka değerini yukarıya çeken hakemler istemekteyiz. Daha başarılı hakemler umut ediyoruz."

'Bu sezon daha iyi olacak'

MERKEZ Hakem Kurulu (MHK) Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, Türkiye'de geçen sezon başlayan VAR uygulamasında iyi örnekler gördüğünü söyledi. Uilenberg, "Geçen sezon kötü değildi ama çok daha iyisini yapabiliriz. VAR sayesinde hakemlerin dışarıdan yardıma ihtiyaçları olduğunu gördük. VAR, futbolu daha adil bir hale getirdi" diye konuştu.