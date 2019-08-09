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transfer haberleri: 'nun geliş tarihi belli oldu

, Radamel 'yu hafta sonu İstanbul'a getirecek. Monaco ile 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşan sarı kırmızılı kulüp, işin resmiyete dökülmesiyle birlikte Kolombiyalı yıldızın formalarını satışa çıkaracak.

Giriş Tarihi: 9.8.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 9.8.2019 10:18
Galatasaray transfer haberleri: Falcao'nun geliş tarihi belli oldu

, Radamel 'yu hafta sonu İstanbul'a getirecek. Monaco ile 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşan sarı kırmızılı kulüp, işin resmiyete dökülmesiyle birlikte Kolombiyalı yıldızın formalarını satışa çıkaracak.

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Galatasaray transfer haberleri: Falcao'nun geliş tarihi belli oldu
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