Galatasaray transfer haberleri: Falcao'nun geliş tarihi belli oldu

Galatasaray, Radamel Falcao'yu hafta sonu İstanbul'a getirecek. Monaco ile 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşan sarı kırmızılı kulüp, işin resmiyete dökülmesiyle birlikte Kolombiyalı yıldızın formalarını satışa çıkaracak.
Giriş Tarihi: 9.8.2019 10:08Güncelleme Tarihi: 9.8.2019 10:18
Galatasaray, Radamel Falcao'yu hafta sonu İstanbul'a getirecek. Monaco ile 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşan sarı kırmızılı kulüp, işin resmiyete dökülmesiyle birlikte Kolombiyalı yıldızın formalarını satışa çıkaracak.