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'dan kar açıklaması

Kulübü, 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 döneminde 30,5 milyon lira kar elde edildiğini duyurdu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2019 23:04 Güncelleme Tarihi: 9.8.2019 23:05
Galatasaray'dan kar açıklaması

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Sportif A.Ş.'nin 2018-2019 sezonu yıl sonu mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanmıştır." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yayımlanan finansal tablolarda, 30,5 milyon lira net kar açıklanmış olup gider hesaplarımız içerisinde, dipnotlarda da belirtildiği gibi, UEFA Finansal Fair Play yapılandırma anlaşması gereği tahakkuk eden 6 milyon avro (Yaklaşık 41 Milyon lira) ceza tutarı bulunmaktadır. Bu ceza tutarı olmasaydı karımız 71,5 milyon lira civarında gerçekleşecekti."

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Galatasaray'dan kar açıklaması
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