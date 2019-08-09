İngiltere Premier Lig heyecanı başlıyor

İNGILTERE Premier Ligi'nde 2019- 20 sezonu heyecanı bugün tek maçla başlayacak. Şampiyonluğun favorileri arasında yer alan Liverpool, açılış maçında ligin yeni takımlarından Norwich City'yi 22.00'de evinde konuk edecek. İlk haftanın en önemli maçı pazar günü Manchester United – Chelsea arasında Old Trafford'ta oynanacak. M.United'da teknik direktörlük görevine getirilen ve aldığı başarılı sonuçların ardından takımda kalıcı olarak göreve başlayan Gunnar Solskjaer, ilk ciddi sınavını sezon başında Frank Lampard'ın çalıştırdığı Chelsea karşısında verecek. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan iki takım arasındaki zorlu mücadele, TSİ 18.30'da başlayacak. Pep Guardiola yönetiminde son iki sezonun şampiyonu Manchester City ise yarın West Ham'a 14.30'da konuk olacak. Mesut Özilli Arsenal ise pazar günü Newcastle ile oynayacak. Premier Lig 'de program şöyle:

BUGÜN:

Liverpool-Norwich.

YARIN:

West Ham-M.City

Bournemouth-S.United

C.Palace- Everton

Burnley-Southampton

Watford-Brighton

Tottenham- Aston Villa

PAZAR:

Leicester City-Wolves

Newcastle-Arsenal

M.United-Chelsea.

Fransa'da santra zamanı

TÜRK futbolcular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın Lille formasıyla mücadele edeceği Fransa Birinci Ligi'nde (Ligue 1) 2019-20 sezonunun ilk düdüğü bugün çalacak. Açılış maçında, hayal kırıklığı yarattığı geçen sezonu küme düşme hattının hemen üstünde tamamlayan Monaco ile geçen sezonu lig üçüncüsü olarak tamamlayan Olympique Lyon arasında oynanacak. II. Louis Stadı'ndaki maçın başlama vuruşu, TSİ 21.45'te yapılacak.

Gabriel Jesus'a 2 ay men

COPA America finalinde 3-1 yendikleri Peru karşısında kırmızı kart gördükten sonra VAR kararına şiddetli şekilde tepki gösteren Gabriel Jesus'a ceza geldi. Kıtanın yönetim kurulu tarafından 2 ay men cezası verilen Brezilyalı yıldız için CONMEBOL şu ifadeleri kullandı: "Jesus'un her türlü hakaret veya hakaret içeren davranışlarında bulunmak için geçerli olan disiplin kurallarının 7.1 ve 7.2 maddelerini çiğnediğine karar verilmiştir." Ayrıca Brezilya Futbol Konfederasyonu da, "taraftarların yanlış veya uygunsuz davranışları" nedeniyle 12 bin 300 Euro para cezasına çarptırdı. 22 yaşındaki genç yıldız, finalde kırmızı kart gördükten sonra, VAR monitörüne şiddetli bir tepki göstermiş, soyunma odasına giden maçın hakeminin rüşvet aldığını hissettiğini dile getirmişti.

Çınar kardeşlerden olimpiyat vizesi

MILLI yelkenciler Deniz ve Ateş Çınar, Japonya'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda 13. sırayı elde ederek 2020 Tokyo Olimpiyatları kotası aldı. Enoshima Adası'nda gerçekleştirilen organizasyonda 25 ülkeden 52 ekip mücadele etti. Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübünün sporcuları Çınar kardeşler, 13. olarak 470 sınıfında 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı.

Aforoz edilen Serkan Çınar'a Tahkim'den ret

TAHKİM Kurulu, hakem Serkan Çınar'ın 2019-2020 sezonu için üst klasman listesinde yer almamasına yaptığı itirazı reddetti. TFF'den yapılan açıklamada, Serkan Çınar'ın üst klasman hakem listesinde yer almamasına dair Merkez Hakem Kurulu (MHK) işlemine itirazının incelendiği belirtildi. Yapılan müzakerede Çınar'ın itirazının oy birliğiyle reddedildiği bildirildi. TFF'nin 16 Temmuz'da açıkladığı üst klasman hakemleri arasında, geçen sezon Süper Lig hakem listesinde bulunan Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım yer almamıştı.