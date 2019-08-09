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İskender Günen, - maçını yorumladı

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında , deplasmanda ile karşılaştı. Çekya ekibinin 16. dakikada Costa Nhamoinesu ve 68. dakikada Guelor Kanga'dan bulduğu gollerle 2-0 öne geçtiği maçta bordo mavili ekip 83'te Caleb Ekuban ve 89'da Alexander Sörloth'tan bulduğu gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Rövanş maçı 15 Ağustos Perşembe günü Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. SABAH Spor yazarı İskender Günen de bu maçı yorumladı.

Giriş Tarihi: 9.8.2019 10:25 Güncelleme Tarihi: 9.8.2019 10:33
İskender Günen, Sparta Prag - Trabzonspor maçını yorumladı

kendi liginde dördüncü maçını oynadı ve dördüncü sırada bir takım... ise ilk ciddi sınavına çıktı. Yani fiziksel anlamda Sparta Prag, Trabzonspor'dan daha önde bir takımdı.

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İskender Günen, Sparta Prag - Trabzonspor maçını yorumladı
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