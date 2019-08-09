İskender Günen, Sparta Prag - Trabzonspor maçını yorumladı

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Sparta Prag ile karşılaştı. Çekya ekibinin 16. dakikada Costa Nhamoinesu ve 68. dakikada Guelor Kanga'dan bulduğu gollerle 2-0 öne geçtiği maçta bordo mavili ekip 83'te Caleb Ekuban ve 89'da Alexander Sörloth'tan bulduğu gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Rövanş maçı 15 Ağustos Perşembe günü Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. SABAH Spor yazarı İskender Günen de bu maçı yorumladı.
Giriş Tarihi: 9.8.2019 10:25Güncelleme Tarihi: 9.8.2019 10:33
Sparta Prag kendi liginde dördüncü maçını oynadı ve dördüncü sırada bir takım... Trabzonspor ise ilk ciddi sınavına çıktı. Yani fiziksel anlamda Sparta Prag, Trabzonspor'dan daha önde bir takımdı.