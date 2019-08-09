İtalyan basını Roma'nın Athletic Bilbao maçında gösterdiği performanstan ötürü Sırp yıldız Kolarov'un takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığını öne sürdü. II Romanista gazetesinden Roma muhabiri Dario Moio, 33 yaşındaki Sırp futbolcunun transferi hakkında, "Bilbao karşısında çok iyi bir performans sergiledi. İyi performansını golle süsledi. Bu saatten sonra artık Kolarov kesin Roma'da kalıyor diyebilirim" ifadelerini kullandı. Kolarov 2-2 biten maçta Florenzi'nin yerine girmiş ve 59. dakikada takımının ilk golünü atmıştı.

Ozan hesapları bozdu

F.BAHÇE'DE 6 numara için çalışmalar sürerken Ozan Tufan'ın performansı teknik heyetin hesaplarını altüst etti. Geçen sezon Alanya'ya kiralanan ve küllerinden doğan Ozan, Real Madrid ve Cagliari karşısındaki performansı ile teknik heyetten alkış ve övgü aldı. Audi Cup'ta 90 dakika sahada kalan ve bir gol atan, Caglairi maçında da fileleri havalandıran 24 yaşındaki oyuncu için teknik direktör Ersun Yanal, "Yüzde yüze gelmedi ama yüzde yüze geldiğinde tüm Türkiye onu konuşacak" ifadelerini kullandı

Mensah'a 6 milyon

F.BAHÇE, Deniz transferinde iyi ilişkiler kurduğu Kayserispor'un kapısını bu kez Ganalı yıldız Bernard Mensah için çaldı. 24 yaşındaki oyuncu için ilk teklif 6 milyon Euro olarak iletildi. '3 milyon Euro'yu şimdi 3 milyon Euro'yu da seneye ödeyelim' teklifinde bulunuldu. Kayseri Başkanı Erol Bedir, 'Satılmayacak oyuncu yoktur. Mensah'ın bonservisini yeni aldık ve 3 yıllık imza attırdık. Satmayı düşünmüyoruz' dedi.

Başkan artık Yüksek Divan Üyesi

BAŞKAN Ali Koç, Fenerbahçe dergisinin Ağustos sayısındaki başyazısında transfer müjdesi verdi: "Kadromuzu tam olarak hazır ve eksiksiz duruma getirmek için hocamızın istediği isimler üzerinden görüşmelerimiz son bulma aşamasına gelmiştir. Görüşmelerin tam olarak sonuçlanmasının ardından camiamıza gerekli bilgilendirmeleri ard arda yapıyor olacağız." Sarı lacivertli kulübün başkanı Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sarı-lacivertli kulübe üyeliğinin 25. yılını doldurduğunu ve Yüksek Divan Kurulu üyeliğine hak kazandığını da duyurdu.