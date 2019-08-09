Mohamed Salah’a ırkçı tweet şoku

SOSYAL medyada Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah'ı hedef alan ırkçı mesajlar nedeniyle Merseyside polisi Everton'lı taraftarlara yönelik soruşturma başlattı. İngiliz yetkililer, konuyla ilgili olarak, "İnterneti başkalarını hedef almak için kullanan ve bunu yaparken nefret suçu işleyenlerin, kendilerine herhangi bir tahammül gösterilmeyeceğini çok iyi anlamaları gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Premier Lig'in bir maçı 9.4 milyon

KPMG Football Benchmark ekibinin analizine göre, İngiltere Premier Lig'de 2019-20 sezonunda bir maçın yayın hakkı 9 milyon 400 bin Euro'ya satıldı. Premier Lig'i 3 milyon 800 bin Euro'luk tek maç yayın hakkıyla Bundesliga talip etti. 8 milyar 900 milyon Euro değeriyle dünyanın en pahalı ligi konumundaki Premier Lig'in 200 maçlık yayın hakları 1 milyar 884 milyon Euro'ya alıcı buldu.

Vodafone'dan 11 milyonluk ek katkı

VODAFONE'UN "Kadın futbol takımımız geçen sene kaç puanla şampiyon olmuştur?" sorusuna doğru yanıt verenler arasından kurayla belirlenen 3 talihli, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın Hollanda'da oynadığı UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ilk maç heyecanını yerinde yaşadı. Vodafone KaraKartal Hareketi ile Beşiktaş'a 11 milyon lirayı aşkın ek katkı sağlandı.?