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'de ilk haftanın hakemleri açıklandı

'in ilk hafta müsabakalarında görev alacak hakemler açıklandı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2019 15:39 Güncelleme Tarihi: 9.8.2019 15:40
Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

16 AĞUSTOS CUMA:

20.30 Yukatel Denizlispor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

17 AĞUSTOS CUMARTESİ:

19.15 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek

21.45 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Mustafa Öğretmenoğlu

21.45 İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

18 AĞUSTOS PAZAR:

19.15 Konyaspor-MKE Ankaragücü: Bülent Birincioğlu

19.15 Göztepe-Antalyaspor: Zorbay Küçük

21.45 Kasımpaşa-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

21.45 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek

19 AĞUSTOS PAZARTESİ:

20.00 Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep: Arda Kardeşler

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Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı
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