Yeni Malatyaspor partiyi kaybetti

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda deplasmanda karşılaştığı Partizan'a 3-1 yenilip tur ümitlerini azalttı. Maça hızlı başlayan ev sahibi takım 4. dakikada Sadiq'in golüyle 1-0 öne geçti. 35. dakikada Robin Yalçın'ın ceza sahası dışından çektiği şutu Partizan kalecisi Stojkovic kornere çeldi. 67. dakikada Asano skoru 2-0 yaptı. 83'te Gökhan Töre'nin kullandığı kornerde Cheabake'nin kafasıyla sarı-siyahlılar umutlandı. Ancak 89'da kazanılan penaltıda Partizan, Soumah'ın atışıyla skoru 3-1 yapıp avantajı kaptı. Maçın rövanşı 15 A?ğustos'ta oynanacak. Malatya'nın turu geçmesi için ya gol yemeden iki farklı kazanması ya da gollü 3 farklı galip gelmesi gerekiyor.

Tur için her şeyi yapacağız

YENI Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın maçtan sonra şunları söyledi: "Rakibimiz bizden çok daha iyi oynadı. İstediklerimi yapamadık. Özellikle ikinci yarıdaki savunma anlayışımız çok kötüydü. Malatya'da bir maç daha var... Bunu da hatırlatmak isterim. İkinci maçta turu geçmek için her şeyi yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Zor bir skor aldık ama telafisi olmayan bir skor değil."

Partizan karşısında savunma hatalarının kurbanı olan Malatyaspor, rövanşta taraftarına güveniyor.

BİR GÖRÜŞ - Fatih Doğan: Dersine iyi çalışmalı

AVRUPA Kupaları'nda bireysel tecrübeden çok takım alışkanlığı ve kulüp kültürü önemlidir. Partizan gerek Şampiyonlar Ligi ön elemelerinin, gerek Avrupa Kupaları'nın gedikli ve tecrübeli takımı. Mezar kazıcılar adlı holigan grubuna ve Partizan tribün kültürlerine yabancı değiliz. Malatya çiçeği burnunda bir takım. Ljubjiana'yı eleyerek gelen temsilcimiz kadrosunda tecrübeli isimler olmasına rağmen takım olarak basit hatalar yaptı. İleride top tutması, takımını rahatlatması gereken Jahovic'in sabır sınırlarını zorlayan top kayıpları, Robin Yalçın'ın sorumlu olduğu alanda kırılgan duruşu ve o bölgeden başlayan ataklar Sergen Yalçın tarafından sorgulanmalı. İkinci yarı Partizan o bölgeden Asano'yu ara pasıyla kaçırarak 4 kez geldi. Malatya'nın en iyisi Farnolle bile direnemedi. Malatya'nın iyi değil çok iyi kalecisi var. Sergen hoca Asano'yu kesmek için Murat'ı oyuna aldı. 2-0'dan sona gelen bu değişiklik biraz daha erken olsa daha iyi olurdu. İkinci yarının başında Gökhan'ın direkten dönen bazukası gol olsa iyi olurdu derken, sonlarında Chebake'nin 2-1'e getiren golünü koruyamadık. 3-1'e rağmen Malatya bu turu geçer diyorum. Ama basit hatalardan ders çıkarmak şart...