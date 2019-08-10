Açılış maçında düdük Abdulkadir Bitigen’in

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Kurban Bayramı tatili nedeniyle bir hafta erken açıklanan görev listesinde, Tugay Kaan Numanoğlu, Bülent Birincioğlu ve Zorbay Küçük yeni isimler olarak öne çıktı. Heyecan 16 Ağustos Cuma günü şampiyon Galatasaray'ın, ligin yeni takımı Denizlispor ile deplasmanında oynayacağı maçla başlayacak.20.30 Y.Denizli-G.Saray Abdulkadir Bitigen19.15 G.Birliği-Ç.Rize Bahattin Şimşek21.45 DG Sivas-Beşiktaş Mustafa Öğretmenoğlu21.45 İM Kayseri-Alanya Tugay Kaan Numanoğlu19.15 Konya-A.Gücü Bülent Birincioğlu19.15 Göztepe-Antalya Zorbay Küçük21.45 Kasımpaşa-Trabzon Cüneyt Çakır21.45 Y.Malatya-M.Başakşehir Hüseyin Göçek20.00 F.Bahçe-Gazişehir Arda Kardeşler