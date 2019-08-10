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Açılış maçında düdük Abdulkadir Bitigen’in

Giriş Tarihi: 10.8.2019
Açılış maçında düdük Abdulkadir Bitigen’in
Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Kurban Bayramı tatili nedeniyle bir hafta erken açıklanan görev listesinde, Tugay Kaan Numanoğlu, Bülent Birincioğlu ve Zorbay Küçük yeni isimler olarak öne çıktı. Heyecan 16 Ağustos Cuma günü şampiyon Galatasaray'ın, ligin yeni takımı Denizlispor ile deplasmanında oynayacağı maçla başlayacak.

1. HAFTANIN PROGRAMI VE HAKEMLERİ ŞÖYLE:

16 AĞUSTOS CUMA
20.30 Y.Denizli-G.Saray Abdulkadir Bitigen

17 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.15 G.Birliği-Ç.Rize Bahattin Şimşek
21.45 DG Sivas-Beşiktaş Mustafa Öğretmenoğlu
21.45 İM Kayseri-Alanya Tugay Kaan Numanoğlu

18 AĞUSTOS PAZAR
19.15 Konya-A.Gücü Bülent Birincioğlu
19.15 Göztepe-Antalya Zorbay Küçük
21.45 Kasımpaşa-Trabzon Cüneyt Çakır
21.45 Y.Malatya-M.Başakşehir Hüseyin Göçek

19 AĞUSTOS PAZARTESİ
20.00 F.Bahçe-Gazişehir Arda Kardeşler
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Açılış maçında düdük Abdulkadir Bitigen’in
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