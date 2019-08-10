Avrupalı Sörloth

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'un Crystal Palace'tan transfer ettiği Norveçli forvet Alexander Sörloth, bordo-mavili formayla çıktığı ilk maçta şov yaptı. Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a karşı 89. dakikada attığı golle durumu 2-2'ye getirerek tur için büyük avantaj sağlayan 23 yaşındaki santrfor, cesur oyunu ve ceza sahasındaki etkinliğiyle büyük beğeni topladı.Avrupa Ligi'nde toplamda 394 dakika sahada kalan oyuncu, her 65 dakikada bir skoru değiştirmeyi başardı.