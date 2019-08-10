Beşiktaş Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor! Beşiktaş’ın ilk 11’i belli oldu

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda taraftarlarının önüne çıkacak olan Kara Kartal sezon öncesi moral depolamak için sahada olacak.

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat, Mirin, Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz, Kartal Yılmaz, Muhayer, Erdem Seçgin, Lens, Orkan Çınar, Umut Nayir

Önümüzdeki günlerde Sivasspor ve Göztepe ile mücadele edecek siyah beyazlı takım transferin sessiz takımları arasında yer almış ardından da merakla beklenen isimleri açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde de Galatasaray ile karşı karşıya gelen Panathinaikos ise müsabakadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Adem Büyük ve Ryan Donk'un gollerine engel olamayan Yunan ekibi mücadelenin sonlarına doğruysa daha etkin olmuştu.

Yeni transferlerini bir kez daha sahada görme fırsatı bulacak olan Beşiktaş karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Sezon öncesi sıkı bir hazırlık yapan siyah beyazlı takım şampiyonluk parolasıyla lige başlayacak.

BEŞİKTAŞ – PANATHİNAİKOS MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş bugün saatler 20.00'ı gösterdiğinde Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele Spor Smart ekranlarından canlı olarak takip edilecek.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz...